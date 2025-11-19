 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана

Рейс был перенаправлен в Тюмень. Накануне самолет не смог вовремя вылететь в Омск на этап Гран-при России из-за атаки беспилотников
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Самолет с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его учениками из-за тумана не смог сесть в Омске, где пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом Плющенко сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В итоге самолет сел в Тюмени, пассажиры теперь ждут в аэропорту изменений погодных условий.

По словам Плющенко, на жеребьевку турнира они точно не успеют, под вопросом их сегодняшняя тренировка.

Плющенко также накануне сообщал, их рейс из Москвы в Омск был отложен из-за атаки беспилотников. Вместо 00:30 мск, они вылетели после 4 часов утра.

Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 22 по 23 ноября.

Евгений Плющенко
фигурное катание Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
