Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана
Самолет с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его учениками из-за тумана не смог сесть в Омске, где пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом Плющенко сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
В итоге самолет сел в Тюмени, пассажиры теперь ждут в аэропорту изменений погодных условий.
По словам Плющенко, на жеребьевку турнира они точно не успеют, под вопросом их сегодняшняя тренировка.
Плющенко также накануне сообщал, их рейс из Москвы в Омск был отложен из-за атаки беспилотников. Вместо 00:30 мск, они вылетели после 4 часов утра.
Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 22 по 23 ноября.
