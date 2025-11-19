Фуркад готов стать посредником в переговорах МОК и IBU по допуску россиян

Российских биатлонистов сейчас не допускают на международные турниры даже в нейтральном статусе. По словам Виктора Майгурова, Фуркад предложил стать посредником в переговорах между комиссией спортсменов МОК, IBU и СБР

Мартен Фуркад (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Шестикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад готов стать посредником в переговорах между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России (СБР) по поводу возвращения российских спортсменов на международную арену. Об этом журналистам рассказал глава СБР Виктор Майгуров.

«Буквально неделю назад у нас была видеоконференция с Фуркадом, мы обменялись мнениями о позиции спортсменов, которые поддерживают решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Но, к сожалению, эту позицию не поддерживает сегодня IBU», — цитирует Майгурова ТАСС.

37-летний Фуркад является членом комиссии спортсменов МОК. «Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, IBU и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК», — добавил Майгуров.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой IBU. Также в IBU исключили участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.