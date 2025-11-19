Глава Pari оценил влияние новых налогов на букмекерский рынок
Глава Pari Руслан Медведь рассказал «РБК Спорт», как новые налоги повлияют на букмекерский рынок.
Изначально Минфин предложил ввести для букмекеров два новых налога: 5% с каждой ставки и 25% налога на прибыль. Перед вторым чтением, которое состоялось накануне, в законопроенкт была внесена поправка — налог со ставок был заменен на налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами.
Как объяснил замминистра финансов Алексей Сазанов, уровень налогообложения решили скорректировать, чтобы оно не привело к сокращению рынка и урезанию букмекерских выплат на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. При этом, по подсчетам Минфина, ожидаемые дополнительные доходы в федеральный бюджет от налогов с букмекеров в 2026 году превысят 60 млрд руб.
«Если смотреть на совокупный эффект всех нововведений — налог на GGR (валовой игровой доход. — РБК), повышение целевых отчислений и налог на прибыль, — то для компаний из легального сектора потенциальное снижение рентабельности при отсутствии корректировок бизнес-моделей может достигать 50%, иногда выше при определенных сценариях. Это математически объяснимо: издержки растут быстрее, чем доходная часть, — особенно на рынке, на котором мы наблюдаем определенную стагнацию», — сказал Медведь.
Глава Pari отметил, что те компании, которые способны быстро перестроить маркетинг, оптимизировать закупки трафика, пересмотреть структуру бонусов и отказаться от неэффективных спонсорских активностей, значительно сократят давление на свой бизнес. «В ряде случаев снижение можно будет минимизировать в разы», — добавил Медведь.
По словам Медведя, с учетом введения налога на прибыль для букмекерских компаний становится очевидно, что структура рекламных расходов на рынке будет пересматриваться. «В соответствии с действующим законодательством налог на прибыль можно уменьшить лишь в пределах 1% нормируемых рекламных затрат. Все, что выходит за пределы этого лимита, не учитывается. И здесь начинается самое важное. В отрасли есть немало ненормируемых рекламных расходов, которые действительно уменьшают налог на прибыль. Но не все привычные инструменты подпадают под этот перечень. И, что особенно важно, многие крупные спонсорские контракты и интеграции, которые были на рынке, туда не попадут. Фактически это означает, что часть рекламных и спонсорских активностей компаниям придется финансировать за счет чистой прибыли, а не относить на расходы. В результате такие инструменты станут ощутимо дороже для бизнеса», — сказал глава Pari.
Медведь считает, что букмекерский рынок неизбежно станет более рациональным. «Акцент сместится на точную аналитику, гибкое планирование и оценку эффективности инвестиций. В этот непростой период адаптации компании способны сформировать условия для дальнейшей здоровой конкуренции и продолжить устойчиво развиваться», — заключил глава Pari.
Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. Ставки, сделанные игроками, не облагаются налогом. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается с выигрышей по ставке.
