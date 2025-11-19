Глава Pari оценил влияние новых налогов на букмекерский рынок

Ко второму чтению поправки о налогообложении букмекерских контор смягчили. Глава Pari считает, что игрокам букмекерского рынка придется перестраиваться и становиться «более рациональными»

Руслан Медведь (Фото: Pari)

Глава Pari Руслан Медведь рассказал «РБК Спорт», как новые налоги повлияют на букмекерский рынок.

Изначально Минфин предложил ввести для букмекеров два новых налога: 5% с каждой ставки и 25% налога на прибыль. Перед вторым чтением, которое состоялось накануне, в законопроенкт была внесена поправка — налог со ставок был заменен на налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами. Как объяснил замминистра финансов Алексей Сазанов, уровень налогообложения решили скорректировать, чтобы оно не привело к сокращению рынка и урезанию букмекерских выплат на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. При этом, по подсчетам Минфина, ожидаемые дополнительные доходы в федеральный бюджет от налогов с букмекеров в 2026 году превысят 60 млрд руб.

«Если смотреть на совокупный эффект всех нововведений — налог на GGR (валовой игровой доход. — РБК), повышение целевых отчислений и налог на прибыль, — то для компаний из легального сектора потенциальное снижение рентабельности при отсутствии корректировок бизнес-моделей может достигать 50%, иногда выше при определенных сценариях. Это математически объяснимо: издержки растут быстрее, чем доходная часть, — особенно на рынке, на котором мы наблюдаем определенную стагнацию», — сказал Медведь.

Глава Pari отметил, что те компании, которые способны быстро перестроить маркетинг, оптимизировать закупки трафика, пересмотреть структуру бонусов и отказаться от неэффективных спонсорских активностей, значительно сократят давление на свой бизнес. «В ряде случаев снижение можно будет минимизировать в разы», — добавил Медведь.

По словам Медведя, с учетом введения налога на прибыль для букмекерских компаний становится очевидно, что структура рекламных расходов на рынке будет пересматриваться. «В соответствии с действующим законодательством налог на прибыль можно уменьшить лишь в пределах 1% нормируемых рекламных затрат. Все, что выходит за пределы этого лимита, не учитывается. И здесь начинается самое важное. В отрасли есть немало ненормируемых рекламных расходов, которые действительно уменьшают налог на прибыль. Но не все привычные инструменты подпадают под этот перечень. И, что особенно важно, многие крупные спонсорские контракты и интеграции, которые были на рынке, туда не попадут. Фактически это означает, что часть рекламных и спонсорских активностей компаниям придется финансировать за счет чистой прибыли, а не относить на расходы. В результате такие инструменты станут ощутимо дороже для бизнеса», — сказал глава Pari.

Медведь считает, что букмекерский рынок неизбежно станет более рациональным. «Акцент сместится на точную аналитику, гибкое планирование и оценку эффективности инвестиций. В этот непростой период адаптации компании способны сформировать условия для дальнейшей здоровой конкуренции и продолжить устойчиво развиваться», — заключил глава Pari.

Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. Ставки, сделанные игроками, не облагаются налогом. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается с выигрышей по ставке.