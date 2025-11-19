Чемпион Европы по мини-футболу возглавил академию «Спартака»
Олег Денисов назначен на должность директора академии «Спартак» имени Федора Черенкова. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
На этом посту 58-летний Денисов сменил Дмитрия Сидорова.
Денисов — известный в прошлом мини-футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта. В составе сборной России он в 1999 году стал чемпионом Европы, а вместе с московской «Диной» восемь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, три раза — Турнир европейских чемпионов и один раз — Межконтинентальный кубок.
Денисов, выпускник факультета журналистики МГУ, после завершения карьеры игрока вел программу «Футбол России» на федеральном телевидении, комментировал футбольные матчи, возглавлял медиаслужбу «Дины».
После Денисов посвятил себя детскому и юношескому футболу, занимая должность заместителя директора «Московской футбольной академии».
