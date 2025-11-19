 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,5 x 3,8 2 1,97 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,8 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,13 x 68 2 6,4 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Ллейтон Хьюитт возобновил карьеру в 44 года, чтобы сыграть в паре с сыном

Бывшая первая ракетка мира и его 16-летний сын Круз Хьюитт заявились на «челленджер» в Сиднее и уже выиграли там первый матч
Ллейтон Хьюитт
Ллейтон Хьюитт (Фото: Sara Damne / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт возобновил карьеру в возрасте 44 лет, чтобы сыграть вместе с сыном.

Хьюитт и его 16-летний сын Круз заявились на турнир ATP серии «Челленджер» в Сиднее в парном разряде, получив wild card.

В первом круге Хьюитты легко обыграли соотечественников Хейдена Джонса и Павле Маринкова со счетом 6:1, 6:0.

Их следующими соперниками станут другие австралийцы — Калум Паттергилл и Дэйн Суини.

Для Ллейтона Хьюитта это был первый профессиональный матч с Australian Open 2020 года. Австралиец завершил карьеру в 2016-м, но через два года решил еще поиграть в парном разряде.

На счету Хьюитта 30 титулов ATP в одиночном разряде, он побеждал на Уимблдоне (2002) и US Open (2001). В парах у австралийца три титула, в том числе на US Open (2000).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ллейтон Хьюитт
Материалы по теме
«Дефицит страшный». Как работает индустрия любительского тенниса в России
Спорт
Российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA
Спорт
Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира ATP
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Композитора и органиста Шмитова арестовали на 13 суток за домогательства Общество, 12:18
Мединский ответил на список запрещенных имен русских деятелей на Украине Общество, 12:17
В правительстве подтвердили планы построить в России пять ВСМ к 2045 году Экономика, 12:07
В Сургуте при пожаре в магазине произошел взрыв и обвалилась крыша Общество, 12:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
В СФУ создадут технологию для снижения выбросов при производстве алюминия Отрасли, 12:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Индекс Мосбиржи ушел в минус на новостях о встрече Уиткоффа и Зеленского Инвестиции, 12:00
Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в стране Политика, 12:00
ИТ-директора назвали главные проблемы при внедрении российского ПО РБК Компании, 12:00
Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию Бизнес, 11:57
Опрос выявил неготовность таксистов к закону о локализации машин Бизнес, 11:56
Разные люди — разные подходы: 4 психотипа, о которых стоит знать лидеру Образование, 11:54
Виталик Бутерин назвал возможным взлом Ethereum в течение 3 лет. Как быть Крипто, 11:49