Ллейтон Хьюитт возобновил карьеру в 44 года, чтобы сыграть в паре с сыном
Бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт возобновил карьеру в возрасте 44 лет, чтобы сыграть вместе с сыном.
Хьюитт и его 16-летний сын Круз заявились на турнир ATP серии «Челленджер» в Сиднее в парном разряде, получив wild card.
В первом круге Хьюитты легко обыграли соотечественников Хейдена Джонса и Павле Маринкова со счетом 6:1, 6:0.
Их следующими соперниками станут другие австралийцы — Калум Паттергилл и Дэйн Суини.
Для Ллейтона Хьюитта это был первый профессиональный матч с Australian Open 2020 года. Австралиец завершил карьеру в 2016-м, но через два года решил еще поиграть в парном разряде.
На счету Хьюитта 30 титулов ATP в одиночном разряде, он побеждал на Уимблдоне (2002) и US Open (2001). В парах у австралийца три титула, в том числе на US Open (2000).
