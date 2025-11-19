Кучеров стал третьим в списке лучших снайперов в истории «Тампы» в НХЛ

Россиянин забросил 366-ю шайбу в игре против «Нью-Джерси» и помог своей команде победить со счетом 5:1

Никита Кучеров (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории клуба НХЛ.

«Тампа» в ночь на 19 ноября дома обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Кучеров забросил вторую шайбу своей команды.

Для 32-летнего россиянина эта шайба стала 366-й в составе «Тампы». Он опередил по этому показателю Мартена Сен-Луи (365). Больше Кучерова за «Лайтнинг» забивали только Стивен Стэмкос (555) и Венсан Лекавалье (383).

Всего Кучеров провел за «Тампу» 820 матчей и набрал 1012 (366+646) очков. По передачам россиянин занимает первое место в истории клуба, по очкам — второе. Впереди Стэмкос (1137).

Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021), за команду он выступает с 2013 года.