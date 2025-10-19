«Ливерпуль» уступил МЮ, потерпев четвертое поражение подряд

«Ливерпуль» пропустил на второй минуте, а потом на 84-й и проиграл третий матч подряд в чемпионате и четвертый с учетом Лиги чемпионов. МЮ выиграл на «Энфилде» впервые с 2016 года

Фото: Carl Recine / Getty Images

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в восьмом туре премьер-лиги (АПЛ), продлив серию поражений в турнире до трех матчей.

Игра в Ливерпуле закончилась со счетом 1:2.

У хозяев забил Коди Гакпо (78-я минута), у гостей отличились Брайан Мбёмо (2) и Гарри Магуайр (84).

В матчах чемпионата Англии между этими командами в первые две минуты ранее забивали только раз — в 1995-м Ники Батт поразил ворота МЮ на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

МЮ не побеждал на «Энфилде» с 2016 года, после чего пять раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.

В предыдущих турах «Ливерпуль» с таким же счетом проиграл «Кристал Пэлас» и «Челси», а в Лиге чемпионов 30 сентября уступил «Галатасараю» (0:1).

«Ливерпуль» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах впервые с ноября 2014 года, а три игры подряд в чемпионате — впервые с февраля 2021 года.

Команда Арне Слота идет третьей в турнирной таблице АПЛ с отставанием на четыре очка от лидирующего «Арсенала». У МЮ три победы в четырех последних матчах турнира и девятая строчка.