«Ливерпуль» уступил МЮ, потерпев четвертое поражение подряд
Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в восьмом туре премьер-лиги (АПЛ), продлив серию поражений в турнире до трех матчей.
Игра в Ливерпуле закончилась со счетом 1:2.
У хозяев забил Коди Гакпо (78-я минута), у гостей отличились Брайан Мбёмо (2) и Гарри Магуайр (84).
В матчах чемпионата Англии между этими командами в первые две минуты ранее забивали только раз — в 1995-м Ники Батт поразил ворота МЮ на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
МЮ не побеждал на «Энфилде» с 2016 года, после чего пять раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.
В предыдущих турах «Ливерпуль» с таким же счетом проиграл «Кристал Пэлас» и «Челси», а в Лиге чемпионов 30 сентября уступил «Галатасараю» (0:1).
«Ливерпуль» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах впервые с ноября 2014 года, а три игры подряд в чемпионате — впервые с февраля 2021 года.
Команда Арне Слота идет третьей в турнирной таблице АПЛ с отставанием на четыре очка от лидирующего «Арсенала». У МЮ три победы в четырех последних матчах турнира и девятая строчка.
