Экс-футболист «Реала» и «Алании» Дренте перенес инсульт в 38 лет
Голландский полузащитник Ройстон Дренте, в 2013 году выступавший за владикавказскую «Аланию», перенес инсульт и находится в больнице. Об этом сообщила пресс-служба компании FC De Rebellen, которая организует развлекательные футбольные мероприятия с участием бывших профессиональных игроков.
«В настоящее время Дренте получает хорошее лечение и находится в надежных руках», — сообщили в компании.
Дренте 38 лет. Он был одним из самых талантливых игроков «Фейенорда» в 2000-х и звездой молодежной сборной Нидерландов, которая выиграла чемпионат Европы 2007 года. В 2007-м он перешел в мадридский «Реал», с которым стал чемпионом Испании. В 2013-м забил три гола в шести матчах за «Аланию». После этого голландец выступал в клубах Англии, Нидерландов, Турции и Испании.
На его счету один матч за сборную Нидерландов.
После завершения карьеры Дренте регулярно выступал в качестве футбольного комментатора, занимался музыкой и снимался в кино, пишет NU.nl.
