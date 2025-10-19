«Балтика» разгромила в гостях «Рубин»

Матч в Казани закончился со счетом 3:0 в пользу гостей, победный гол забил Хиль на седьмой минуте. У «Рубина» Даку не забил пенальти

Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»

Калининградская «Балтика» одержала крупную победу над казанским «Рубином» в гостевом матче 12-го тура РПЛ.

Игра в Казани закончилась со счетом 0:3.

Мячи забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19) и Мингиян Бивеев (80).

На 52-й минуте Мирлинд Даку не реализовал пенальти в ворота гостей.

В 13-м туре «Балтика» сыграет в гостях с «Пари НН», а «Рубин» — с «Краснодаром». Матчи пройдут 26 октября.

В таблице РПЛ «Балтика» идет пятой, «Рубин» — седьмым.