Вратарь «Алании» не стал отражать спорный пенальти в матче Второй лиги
Футболисты владикавказской «Алании», которую возглавляет Спартак Гогниев, на несколько минут ушли с поля в первом тайме матча 14-го тура Второй лиги с подольским «Велесом» после назначения спорного пенальти в их ворота.
Матч прошел в Грозном.
Вратарь «Алании» Давид Бязров не стал отражать пенальти на 24-й минуте, отойдя к штанге.
Капитан «Алании» Алан Багаев сказал Metaratings: «Ребята из «Велеса» вообще не хотели бить одиннадцатиметровый, но тренер Стукалов им сказал: «Бейте».
«Велес» в итоге победил со счетом 4:0. «Алания» второй тайм провела в меньшинстве.
Матч обслуживал главный арбитр Артем Харин.
«Алания» идет восьмой во Второй лиге, «Велес» — третий.
Гогниев был тренером владикавказского клуба в 2019–2022 годах, потом работал в «Химках» и вернулся в «Аланию» в 2024-м.
