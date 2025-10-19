 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вратарь «Алании» не стал отражать спорный пенальти в матче Второй лиги

Гогниев увел игроков «Алании» с поля из-за спорного пенальти
«Алания» проиграла «Велесу» со счетом 0:4. Первый гол гости забили с пенальти. Из-за его назначения игроки хозяев уходили с поля, а вратарь Бязров в момент исполнения одиннадцатиметрового просто отошел к штанге
Спартак Гогниев
Спартак Гогниев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Футболисты владикавказской «Алании», которую возглавляет Спартак Гогниев, на несколько минут ушли с поля в первом тайме матча 14-го тура Второй лиги с подольским «Велесом» после назначения спорного пенальти в их ворота.

Матч прошел в Грозном.

Вратарь «Алании» Давид Бязров не стал отражать пенальти на 24-й минуте, отойдя к штанге.

Капитан «Алании» Алан Багаев сказал Metaratings: «Ребята из «Велеса» вообще не хотели бить одиннадцатиметровый, но тренер Стукалов им сказал: «Бейте».

«Велес» в итоге победил со счетом 4:0. «Алания» второй тайм провела в меньшинстве.

Матч обслуживал главный арбитр Артем Харин.

«Алания» идет восьмой во Второй лиге, «Велес» — третий.

Гогниев был тренером владикавказского клуба в 2019–2022 годах, потом работал в «Химках» и вернулся в «Аланию» в 2024-м.

Анна Сатдинова
Вторая лига Алания Спартак Гогниев
