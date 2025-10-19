Теннисист Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие
Датский теннисист Хольгер Руне сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что у него диагностировали полный разрыв верхней части ахиллова сухожилия и ему предстоят операция и длительное восстановление.
22-летний Руне накануне снялся с полуфинала турнира в Стогкольме против француза Уго Умбера.
Датчанин заявил, что еще не скоро вернется на корт.
Руне за карьеру выиграл пять турниров ATP в одиночном разряде, в том числе один в этом году (победил в финале турнира в Барселоне Карлоса Алькараса).
Его лучшим местом в рейтинге было четвертое в 2023-м, в последней версии рейтинга он был 11-м.
