Лидер КХЛ выиграл один из самых результативных матчей в истории турнира

Лидер КХЛ «Металлург» победил «Нефтехимик» в матче с 15 шайбами
Матч в Магнитогорске закончился со счетом 9:6. По ходу матча хозяева вели 8:1 и 9:2. Владимир Ткачев набрал пять очков. Евгений Кузнецов не реализовал буллит. В КХЛ всего четвертый раз забросили 15 шайб за игру
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 9:6. Обе команды обновили свои рекорды результативных матчей в лиге (ранее в их играх не было больше 13 голов), а «Металлург» впервые забросил соперникам девять шайб.

У хозяев Владимир Ткачев набрал пять очков (гол на 6-й минуте и четыре передачи). Также по шайбе забросили Никита Михайлис (3), Алексей Маклюков (9), Егор Коробкин (17), Артем Минулин (19), Дерек Барак (24), Егор Яковлев (27), Дмитрий Силантьев (29) и Роман Канцеров (44).

Нападающий Евгений Кузнецов не забил буллит, но сделал два голевых паса.

У «Нефтехимика» отличились Андрей Белозеров (13), Матвей Надворный (31), Герман Точилкин (44, 47), Булат Шафигуллин (49) и Илья Пастухов (60). «Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, забросившей три шайбы в меньшинстве в двух разных матчах.

Матч между магнитогорской и нижнекамской командами стал четвертым по результативности в истории КХЛ: по столько же шайб было в играх «Витязь» — «Динамо» (Минск) (9:6) и «Спартак» — «Динамо» (Москва) (8:7 ОТ), а больше — только в игре «Барыс» — «Витязь» (11:6).

«Металлург» лидирует в Восточной конференции и сводной таблице КХЛ.

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» Кузнецов перешел в магнитогорский клуб в начале октября.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Нефтехимик
