Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за гол и ассистентский хет-трик

Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи

Первый гол Панарина в сезоне принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем» (4:3). Также в тройку звезд дня вошли американцы Джек Айкел («Вегас) и Джек Хьюз («Нью-Джерси)

Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет победный гол и три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и был признан лучшим игроком дня. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Рейнджерс» выиграл со счетом 4:3. Панарин впервые забил в этом сезоне, а всего на его счету шесть очков (1+5) в семи матчах.

Панарин набрал очки в 13-м матче против «Монреаля» подряд (серия длится с февраля 2020-го) и в 10-й гостевой игре с этим соперником (серия с сезона 2017/18).

Для российского форварда это 62-й матч за клуб, в котором он набрал три или больше очков — он обошел по этому показателю Марка Мессье и вышел на четвертое место в истории «Рейнджерс».

Второй звездой дня стал американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, сделавший ассистентский покер в игре с «Калгари Флэймз» (6:1).

Также в тройку лучших игроков вошел американский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз — у него дубль и передача в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).