 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 9 x 5,1 2 1,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,6 x 2,85 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,6 2 5,3 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,75 x 3,55 2 5 Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,6 x 3,55 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,7 x 3,3 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,05 2 5,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи

Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за гол и ассистентский хет-трик
Первый гол Панарина в сезоне принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем» (4:3). Также в тройку звезд дня вошли американцы Джек Айкел («Вегас) и Джек Хьюз («Нью-Джерси)
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет победный гол и три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и был признан лучшим игроком дня. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Рейнджерс» выиграл со счетом 4:3. Панарин впервые забил в этом сезоне, а всего на его счету шесть очков (1+5) в семи матчах.

Панарин набрал очки в 13-м матче против «Монреаля» подряд (серия длится с февраля 2020-го) и в 10-й гостевой игре с этим соперником (серия с сезона 2017/18).

Для российского форварда это 62-й матч за клуб, в котором он набрал три или больше очков — он обошел по этому показателю Марка Мессье и вышел на четвертое место в истории «Рейнджерс».

Второй звездой дня стал американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, сделавший ассистентский покер в игре с «Калгари Флэймз» (6:1).

Также в тройку лучших игроков вошел американский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз — у него дубль и передача в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
Материалы по теме
НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина
Спорт
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, прервав антирекордную серию
Спорт
Сколько Овечкин забьет в последнем сезоне НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46