Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной в финале крупного турнира

В финале турнира в Нинбо Александрова выиграла первый сет у Рыбакиной, но в следующих двух партиях взяла только два гейма. Александрова выиграла только один финал из четырех в этом сезоне

Екатерина Александрова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.

В решающем матче Александрова (10-я в рейтинге WTA) встречалась с выступающей за Казахстан уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной (9-я) и уступила со счетом 6:3, 0:6, 2:6.

Рыбакина выиграла у Александровой второй матч из пяти за карьеру в WTA.

Рыбакина взяла десятый трофей WTA за карьеру и второй в этом году.

У Александровой пять выигранных турниров в одиночном разряде. В этом сезоне она четыре раза играла в финалах (победила только в австрийском Линце), причем все они были категории WTA-500. На этой неделе она дебютировала в топ-10 рейтинга.

За победу в Нинбо Рыбакина получит 500 очков и $164 тыс. призовых, Александрова — 325 очков и $101 тыс.