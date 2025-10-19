Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной в финале крупного турнира
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.
В решающем матче Александрова (10-я в рейтинге WTA) встречалась с выступающей за Казахстан уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной (9-я) и уступила со счетом 6:3, 0:6, 2:6.
Рыбакина выиграла у Александровой второй матч из пяти за карьеру в WTA.
Рыбакина взяла десятый трофей WTA за карьеру и второй в этом году.
У Александровой пять выигранных турниров в одиночном разряде. В этом сезоне она четыре раза играла в финалах (победила только в австрийском Линце), причем все они были категории WTA-500. На этой неделе она дебютировала в топ-10 рейтинга.
За победу в Нинбо Рыбакина получит 500 очков и $164 тыс. призовых, Александрова — 325 очков и $101 тыс.
