«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ
Череповецкая «Северсталь» обыграла в Хабаровске «Амур» по буллитам. Матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
В основное время у «Амура» отличились Ярослав Лихачев (36) и Кирилл Петьков (38).
У «Северстали» голы на счету Руслана Абросимова (3) и Ильи Квочко (45), а победный буллит реализовал Михаил Ильин.
Череповецкий клуб выиграл четвертый матч подряд и занимает третье место в Западной конференции.
У «Амура» первый проигрыш за пять матчей и седьмая строчка в Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?