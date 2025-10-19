«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ

«Северсталь» обыграла «Амур» и одержала четвертую победу подряд в КХЛ

Фото: Официальный сайт ХК «‎Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» обыграла в Хабаровске «Амур» по буллитам. Матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

В основное время у «Амура» отличились Ярослав Лихачев (36) и Кирилл Петьков (38).

У «Северстали» голы на счету Руслана Абросимова (3) и Ильи Квочко (45), а победный буллит реализовал Михаил Ильин.

Череповецкий клуб выиграл четвертый матч подряд и занимает третье место в Западной конференции.

У «Амура» первый проигрыш за пять матчей и седьмая строчка в Восточной конференции.