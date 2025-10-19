 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 8 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,6 x 2,9 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,6 2 5,3 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,75 x 3,55 2 4,9 Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,6 x 3,55 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,7 x 3,3 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,05 2 5,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Третья ракетка России выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде

Третья ракетка России Самсонова выиграла крупный турнир в Нинбо в парах
Людмила Самсонова в паре с американкой Мелихар-Мартинес переиграли в финале турнира в Нинбо венгерку Бабош и бразильянку Стефани. В одиночном разряде за трофей поборются Екатерина Александрова и Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес стали победительница турнира WTA-500 в китайском Нинбо в парном разряде.

В финале Самсонова и Мелихар-Мартинес обыграли венгерку Тимю Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 5:7, 6:4, 10:8.

Самсонова выиграла третий титул WTA в парном разряде за карьеру.

Чемпионки турнира в Нинбо в парном разряде получат 500 очков и $54 тыс. призовых.

Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья среди россиянок после Мирры Андреевой и Екатерины Александровой).

В одиночном разряде турнира в Нинбо Самсонова проиграла в 1/8 финала.

В финале одиночного разряда в воскресенье сыграют Александрова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
WTA Людмила Самсонова
Материалы по теме
Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
Спорт
Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае
Спорт
Француз Муте стал соперником Медведева в финале турнира ATP в Алма-Ате
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
В Лувре произошло ограбление Общество, 12:25
ХАМАС назвал ложными обвинения США в нарушении прекращения огня в Газе Политика, 12:22
Третья ракетка России выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде Спорт, 12:19
Российские военные заняли село и поселок в Запорожской области и ДНР Политика, 12:18
Трамп показал видеокадры уничтожения «огромной подлодки» с наркотиками Политика, 12:11
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Бывшего бизнес-партнера Павла Деревянко обвинили в хищении 400 млн рублей Общество, 11:57
Израильская армия нанесла авиаудары по Рафаху Политика, 11:54
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления в Бурятии Общество, 11:35
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в мессенджерах через объявления Общество, 11:22
Разделение работы и личной жизни не работает. Как их совмещатьПодписка на РБК, 11:14