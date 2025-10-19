Третья ракетка России выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес стали победительница турнира WTA-500 в китайском Нинбо в парном разряде.
В финале Самсонова и Мелихар-Мартинес обыграли венгерку Тимю Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 5:7, 6:4, 10:8.
Самсонова выиграла третий титул WTA в парном разряде за карьеру.
Чемпионки турнира в Нинбо в парном разряде получат 500 очков и $54 тыс. призовых.
Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья среди россиянок после Мирры Андреевой и Екатерины Александровой).
В одиночном разряде турнира в Нинбо Самсонова проиграла в 1/8 финала.
В финале одиночного разряда в воскресенье сыграют Александрова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?