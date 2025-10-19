Третья ракетка России Самсонова выиграла крупный турнир в Нинбо в парах

Третья ракетка России выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде

Людмила Самсонова в паре с американкой Мелихар-Мартинес переиграли в финале турнира в Нинбо венгерку Бабош и бразильянку Стефани. В одиночном разряде за трофей поборются Екатерина Александрова и Елена Рыбакина

Людмила Самсонова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес стали победительница турнира WTA-500 в китайском Нинбо в парном разряде.

В финале Самсонова и Мелихар-Мартинес обыграли венгерку Тимю Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 5:7, 6:4, 10:8.

Самсонова выиграла третий титул WTA в парном разряде за карьеру.

Чемпионки турнира в Нинбо в парном разряде получат 500 очков и $54 тыс. призовых.

Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья среди россиянок после Мирры Андреевой и Екатерины Александровой).

В одиночном разряде турнира в Нинбо Самсонова проиграла в 1/8 финала.

В финале одиночного разряда в воскресенье сыграют Александрова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.