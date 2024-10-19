Россиянка завоевала золото на чемпионате мира по велотреку
Россиянка Яна Бурлакова завоевала золотую медаль в гите на 500 м на чемпионате мира по велотреку, который проходит Баллерупе (Дания).
В финале 24-летняя россиянка показала результат 32,863 секунды.
Второе место заняла британка Софи Кейпвелл (отставание 0,147 секунды), третьей стала ее соотечественница Кэти Марчант (+0,256).
Бурлакова впервые стала чемпионкой мира. Ранее на ее счету были серебро (командный спринт) и бронза (кейрин) на ЧМ-2021, а также три бронзы на ЧЕ-2021.
Бурлакова выступала на чемпионате мира в Дании в нейтральном статусе.
Россиянка стала последней в истории чемпионкой мира на 500 м, со следующего сезона женщины переходят на 1000 м (как и у мужчин).
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