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«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую серию без побед

«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Брентфорд»
МЮ одержал волевую победу над «Брентфордом» со счетом 2:1 в восьмом туре АПЛ
Фото: Gareth Copley / Getty Images
Фото: Gareth Copley / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (47-я минута) и РасмусРасмус Хёйлунн (62). У проигравших отличился Итан Пиннок (45+5).

«Манчестер Юнайтед» прервал свою пятиматчевую серию без побед во всех турнирах, которая началась 21 сентября.

«Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» с 10 очками расположился на 12-й строчке.

В следующем туре МЮ 27 октября в гостях сыграет против «Вест Хэма».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Юнайтед Английская премьер-лига (АПЛ)
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