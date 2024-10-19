«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую серию без побед

МЮ одержал волевую победу над «Брентфордом» со счетом 2:1 в восьмом туре АПЛ

Фото: Gareth Copley / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (47-я минута) и РасмусРасмус Хёйлунн (62). У проигравших отличился Итан Пиннок (45+5).

«Манчестер Юнайтед» прервал свою пятиматчевую серию без побед во всех турнирах, которая началась 21 сентября.

«Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» с 10 очками расположился на 12-й строчке.

В следующем туре МЮ 27 октября в гостях сыграет против «Вест Хэма».