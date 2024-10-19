«Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» в матче Российской премьер-лиги

Дубль Бакаева принес «Химкам» сенсационную победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:2. Два мяча забил Зелимхан Бакаев, арендованный «Химками» у «Зенита»

Фото: телеграм-канал ФК «Химки»

Футболисты подмосковных «Химок» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль сделал Зелимхан Бакаев (54-я и 60-я минута), который арендован «Химками» у «Зенита».

«Химки» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и пятиматчевую серию без голов в РПЛ.

Бакаев второй раз в карьере оформил дубль в матче РПЛ, первый был пять лет назад в составе «Спартака». Бакаев не забивал в РПЛ в 26 матчах подряд.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками поднялись на 12-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» 27 октября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Химки» в тот же день примут московское «Динамо».