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«Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» в матче Российской премьер-лиги

Дубль Бакаева принес «Химкам» сенсационную победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:2. Два мяча забил Зелимхан Бакаев, арендованный «Химками» у «Зенита»
Фото: телеграм-канал ФК «Химки»
Фото: телеграм-канал ФК «Химки»

Футболисты подмосковных «Химок» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль сделал Зелимхан Бакаев (54-я и 60-я минута), который арендован «Химками» у «Зенита».

«Химки» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и пятиматчевую серию без голов в РПЛ.

Бакаев второй раз в карьере оформил дубль в матче РПЛ, первый был пять лет назад в составе «Спартака». Бакаев не забивал в РПЛ в 26 матчах подряд.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками поднялись на 12-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» 27 октября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Химки» в тот же день примут московское «Динамо».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Химки ФК Локомотив Москва Зелимхан Бакаев
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