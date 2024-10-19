Хореограф Михайлов сообщил о женитьбе на Липницкой и рождении ребенка
Дмитрий Михайлов, тренер и хореограф в академии «Ангелы Плющенко», подтвердил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что женат на олимпийской чемпионке Сочи Юлии Липницкой и что у пары есть ребенок.
«Впервые приходится делать вынужденное обращение… Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье!» — написал Михайлов.
Также Михайлов поблагодарил всех за поздравления и сказал спасибо тем журналистам, кто «не стал без какого-либо подтверждения выносить их личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы». «Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына», — заключил Михайлов.
«Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» 17 октября сообщили, что 26-летняя Липницкая родила второго ребенка, отцом которого стал ее новый муж — Михайлов.
В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от первого мужа Владислава Тарасенко. Осенью 2022 года он был призван в армию в рамках частичной мобилизации.
Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2014 года. Фигуристка завершила карьеру в 2017 году.
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