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Россиянин Наместников набрал рекордные четыре очка в матче НХЛ

Рекордные четыре очка Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Сан-Хосе»
«Виннипег» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 8:3. Форвард Владислав Наместников забросил шайбу и сделал три голевые передачи
Владислав Наместников
Владислав Наместников (Фото: USA TODAY Sports / Reuters)

«Виннипег Джетс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джош Моррисси (2-я минута), Николай Элерс (10, 14), Нил Пионк (19), Кайл Коннор (22), Коул Перфеттти (50, 53) и российский форвард Владислав Наместников (60). У проигравших отличились Тайлер Тоффоли (12), Люк Кунин (31) и Фабиан Зеттерлунд (51).

На счете Наместникова еще три голевые передачи. Он был признан второй звездой матча.

31-летний Наместников набрал свои первые очки в нынешнем сезоне. Также он впервые набрал четыре очка в одном матче. Всего в НХЛ на его счету 302 (127+175) очка в 712 матчах. Он стал 44-м россиянином, которому удалось достичь отметки в 300 очков.

Другие результаты дня:

«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4;

«Колорадо Эвеланщ» — «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Виннипег Джетс Владислав Наместников
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