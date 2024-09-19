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Россия потеряла самое высокое за четыре года место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась с 33-го места на 34-е. Россия не поднималась выше 33-й строчки с октября 2020 года
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

Сборная России по футболу занимает 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

Россия потеряла одну позицию в рейтинге. На счету команды 1508,73 балла. Россия не поднималась выше 33-го места с октября 2020 года.

Сборная 5 сентября в Ханое разгромила Вьетнам со счетом 3:0. Матч с командой Таиланда 7 сентября был отменен из-за тайфуна «Яги».

В топ-15 не произошло никаких изменений. Лидирует Аргентина, далее следуют Франция и Испания.

Украина поднялась с 25-го на 24-е место, Узбекистан — с 61-го на 60-е, Грузия — с 70-го на 66-е, Армения — с 97-го на 96-е, Белоруссия — с 99-го на 97-е.

Таджикистан сохранил 103-ю позицию, Казахстан, который сыграл вничью и потерпел поражение в первых двух играх под руководством Станислава Черчесова, — 109-ю.

Киргизия опустилась со 102-го на 106-е место, Азербайджан — со 111-го на 113-е.

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Теги
сборная России по футболу Валерий Карпин ФИФА
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