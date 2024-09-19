 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

РФС назвал лучшего футболиста России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом России
Им стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. А полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по итогам сезона 2023/24 признан лучшим молодым футболистом России
Нападающий московского &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин (Фото: RFS.ru)

РФС признал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом России в сезоне 2023/24. Об этом сообщается на сайте организации.

Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо», забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. В двух играх за сборную России отметился голом и передачей.

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по итогам сезона стал лучшим молодым футболистом России.

Салтыков провел 33 матча за «Крылья Советов», забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Также игрок провел три матча за сборные России U23 и U20, в которых отдал два результативных паса.

Сергей Семак в шестой раз подряд признан лучшим тренером России по итогам сезона. Он привел «Зенит» к шестому подряд чемпионству.

Также РФС опубликовал список «33 лучших футболистов», который ежегодно составляется по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по амплуа.

Фото: RFS.ru
Фото: RFS.ru

Из топ-клубов наибольшее представительство в списке 33 лучших у «Зенита» (9), наименьшее у «Спартака» (1).

Список лучших футболистов по итогам сезона утвердило бюро исполкома РФС.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Константин Тюкавин Российский футбольный союз (РФС) Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Сергей Семак ФК Зенит ФК Спартак Москва
Материалы по теме
РФС обвинил клуб MLS в неуважении к Миранчуку из-за стертого флага России
Спорт
Дюков выставит свою кандидатуру на выборы главы РФС
Спорт
Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Коронавирус 2024: что известно о новой волне заболеванияLife, 12:15
Акции «ЕвроТранса» подскочили на 6% на прогнозах компании по дивидендамИнвестиции, 12:10
В Ливане запретили брать в самолеты пейджеры и рацииПолитика, 12:10
Decomp подвела итоги работы за восемь месяцев 2024 годаРБК Компании, 12:10
День сурка у зумеров: спасти их от выгорания и удержать — в 7 карточкахPro, 12:06
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:05
В России начал работу федеральный родительский комитетОбщество, 12:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия потеряла самое высокое за четыре года место в рейтинге ФИФАСпорт, 12:01
16-17 октября пройдет XXV саммит HR-директоровРБК Компании, 12:00
МИД Польши призвал передать Крым под мандат ООН для нового референдумаПолитика, 12:00
Познер рассказал, в каком формате он появится на Первом каналеТехнологии и медиа, 11:54
Вино от шефа: как знаменитые повара становились виноделамиВино, 11:52
Reuters раскрыл схемы поставок боеприпасов из Индии на УкраинуПолитика, 11:48
Полиция назвала число задержанных после массовой драки в ТутаевеОбщество, 11:44