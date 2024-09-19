РФС назвал лучшего футболиста России

Им стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. А полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по итогам сезона 2023/24 признан лучшим молодым футболистом России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин (Фото: RFS.ru)

РФС признал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом России в сезоне 2023/24. Об этом сообщается на сайте организации.

Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо», забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. В двух играх за сборную России отметился голом и передачей.

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по итогам сезона стал лучшим молодым футболистом России.

Салтыков провел 33 матча за «Крылья Советов», забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Также игрок провел три матча за сборные России U23 и U20, в которых отдал два результативных паса.

Сергей Семак в шестой раз подряд признан лучшим тренером России по итогам сезона. Он привел «Зенит» к шестому подряд чемпионству.

Также РФС опубликовал список «33 лучших футболистов», который ежегодно составляется по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по амплуа.

Фото: RFS.ru

Из топ-клубов наибольшее представительство в списке 33 лучших у «Зенита» (9), наименьшее у «Спартака» (1).

Список лучших футболистов по итогам сезона утвердило бюро исполкома РФС.