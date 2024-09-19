В минском «Динамо» не исключили провокаций на матчах Лиги конференций УЕФА

В минском «Динамо» не исключили провокаций на матчах еврокубка

В четверг стартует Лига конференций. Минское «Динамо» впервые с 2015 года пробилось в основную стадию еврокубка. С каким проблемами может столкнуться клуб — в материале «РБК Спорт»

Минское «Динамо» (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Белоруссия впервые с 2018 года будет представлена в основной стадии футбольных еврокубков: минское «Динамо» пробилось в Лигу конференций. Столичный клуб в третий раз сыграет в групповом раунде еврокубкового турнира и впервые с 2015 года.

При этом «Динамо» удалось пробиться в групповую стадию Лиги конференций, несмотря на невозможность проводить игры в Белоруссии. Из-за запрета УЕФА команде пришлось проводить домашние игры на севере Венгрии — в городе Мезёкёвешд. А матчи основного этапа команда проведет в азербайджанском Сумгаите, который находится в 31 км к северу от Баку.

«С марта 2022 года белорусские футбольные клубы и сборные вынуждены использовать зарубежные стадионы в качестве домашних на международных матчах под эгидой УЕФА. Мы к этому уже привыкли», — отметили «РБК Спорт» в пресс-службе минского «Динамо»

В клубе также сообщили, что все домашние матчи команды проходят без зрителей.

Как минское «Динамо» пробилось в Лигу конференций

Минское «Динамо» начало путь в основной этап Лиги конференций с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где прошло армянский «Пюник» благодаря гостевой победе со счетом 1:0. Во втором раунде минский клуб был остановлен болгарским «Лудогорцем». В гостях белорусская команда уступила со счетом 0:2, дома выиграла — 1:0.

По этой причине столичная команда продолжила борьбу в еврокубках с третьего отборочного раунда Лиги Европы, где со скрипом прошла гибралтарский «Линкольн Ред Импс»: дома победила со счетом 2:0, в гостях уступила 1:2. Благодаря выходу в заключительный раунд Лиги Европы команда обеспечила себе участие в групповой стадии еврокубка.

В раунде стыковых матчей «Динамо» дважды со счетом 0:1 проиграло брюссельскому «Андерлехту», в связи с чем отправилось в Лигу конференций.

С кем сыграет минское «Динамо» в Лиге конференций

Расписание матчей 3 октября, Сумгаит, начало — 19:45 «Динамо» — «Хартс» (Шотландия) 24 октября, Хельсинки, 22:00 ХИК (Финляндия) — «Динамо» 7 ноября, Варшава, 20:45 «Легия» (Польша) — «Динамо» 28 ноября, Сумгаит, 20:45 «Динамо» — «Копенгаген» (Дания). 12 декабря, Сумгаит, 20:45 «Динамо» — «Ларн» (Северная Ирландия) 19 декабря, Афины, 23:00 «Панатинаикос» (Греция) — «Динамо».

Наиболее сложным будет выезд в Варшаву из-за обостренных белорусско-польских отношений. К тому же фанаты «Легии» известны своим агрессивным поведением и политизированностью, поэтому нельзя исключать провокаций.

В «Динамо» отметили, что в квалификации никаких провокаций не было, но они готовы ко всему.

«Если остальная часть трибун будет настроена недружелюбно, мы с этим ничего не сделаем. Но ответственность за какие-то инциденты, происходящие там, не несем. Это ответственность организаторов матча. То, за что мы отвечаем, постараемся максимально проконтролировать и избежать любых издержек, прежде всего финансовых», — сказали в пресс-службе минского «Динамо», подчеркнув, что сделают все, чтобы на гостевые трибуны во время выездных матчей попадали только болельщики команды.

С какими проблемами могут столкнуться российские игроки минского «Динамо»

В команде играют два российских футболиста — опорный полузащитник Даниил Куликов и центральный хавбек Игорь Школик. Велика вероятность, что их не пустят в Польшу для участия в матче.

Российским спортсменам с начала военного конфликта на Украине не раз запрещали въезд в Польшу, а также не пускали на борт польских авиакомпаний, несмотря на купленный билет. Могут возникнуть проблемы и со въездом в Финляндию.

Каковы шансы минского «Динамо» на выход из группы

Формат турнира претерпел изменения. В турнире сыграют 36 клубов, которые не будут поделены по группам. Каждая команда играет по разу с шестью соперниками — по три дома и в гостях.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Занявшие места с 9-го по 24-е примут участие в дополнительном раунде плей-офф, остальные вылетают.

Минское «Динамо» считается одним из аутсайдеров. Вероятность выхода в 1/8 финала оцениваются в 15%, ниже шансы только у трех клубов.