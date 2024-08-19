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Известный российский бодибилдер и актер Евгений Мишин умер в 48 лет в США

Российский бодибилдер и актер Евгений Мишин умер в 48 лет в США
У Мишина произошла внезапная остановка дыхания, его безуспешно пытались реанимировать в течение 45 минут. Он дважды участвовал в конкурсе «Мистер Олимпия», а после завершения карьеры стал сниматься в рекламе и кино
Евгений Мишин
Евгений Мишин (Фото: ifbbpro_eugenemishin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российский культурист и актер Евгений Мишин, двукратный участник одного из самых престижных конкурсов «Мистер Олимпия», умер в США на 49-м году жизни. Об этом в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщил бывший американский бодибилдер Дэйв Палумбо.

По словам Палумбо, у Мишина произошла внезапная остановка дыхания, прибывшие парамедики пытались реанимировать его в течение 45 минут, но безрезультатно. Причина смерти пока не установлена.

Мишин родился в Ленинградской области, окончил СПбГАФК им. Лесгафта. В 1990-м начал заниматься бодибилдингом, на протяжении многих лет был одним из лучших российских культуристов по версии международной федерации (IFBB).

Мишин не выигрывал крупных профессиональных конкурсов, но дважды участвовал в конкурсе «Мистер Олимпия» — в 2010 и 2011 годах, где занимал 17-е место. В 2011 году завершил карьеру в бодибилдинге.

В последние годы Мишин жил в США. Он снимался в рекламе и сериалах, в том числе появлялся во «Власти в большом городе» и «Черном списке».

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