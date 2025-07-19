Team Spirit выиграла Кубок мира по киберспорту в Dota 2 и получила $1 млн

Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2 и получила $1 млн

В решающем матче российская команда, двукратный чемпион The International, победила Team Falcons из Саудовской Аравии

Фото: Team Spirit

Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В гранд-финале Team Spirit победила Team Falcons (Саудовская Аравия) со счетом 3:0 по картам.

В составе Team Spirit выступали россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro).

Победитель EWC получил $1 млн, финалист — $500 тыс. Третье место и $300 тыс. завоевала еще одна российская команда — Parivision.

Team Spirit — двукратные чемпионы The International (2021, 2023).