Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2 и получила $1 млн
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В гранд-финале Team Spirit победила Team Falcons (Саудовская Аравия) со счетом 3:0 по картам.
В составе Team Spirit выступали россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro).
Победитель EWC получил $1 млн, финалист — $500 тыс. Третье место и $300 тыс. завоевала еще одна российская команда — Parivision.
Team Spirit — двукратные чемпионы The International (2021, 2023).
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