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Спорт ,  
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«Локомотив» разгромил «Сочи» в первом туре РПЛ, забив три гола в концовке

«Локомотив» разгромил «Сочи» и 15-й раз подряд начал сезон РПЛ без поражений
Встреча завершилась со счетом 3:0, «Локомотив» забил трижды в период с 81-й по 87-ю минуту
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Сочи» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьев (83) и Зелимхан Бакаев (87).

«Локомотив» 15 лет подряд не проигрывает в стартовом туре РПЛ. В последний раз «железнодорожники» начинали сезон с поражения в 2010 году (0:2 от «Рубина»).

В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в РПЛ, «Сочи» занял пятое место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил «Пари НН» и вернулся в элиту спустя год после вылета.

В следующем туре «Локомотив» 26 июля в гостях сыграет с «Краснодаром», «Сочи» в тот же день примет тольяттинский «Акрон».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Сочи
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