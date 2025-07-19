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Спорт ,  
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Бублик 13-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP

Представитель Казахстана в полуфинале в Гштааде победил француза Артюра Казо и за титул сразиться с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Серундоло
Александр Бублик
Александр Бублик (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP в швейцарском Гштааде.

В 1/2 финала 28-летний Бублик, посеянный на турнире под вторым номером, победил француза Артюра Казо, 116-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 7:5.

В решающем матче соперником Бублика будет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло (109-й номер рейтинга ATP).

Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету пять титулов ATP, в финал он вышел в 13-й раз.

Турнир в Гштааде категории ATP 250 с призовым фондом €596 тыс. завершится 20 июля.

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