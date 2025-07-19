Бублик 13-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP
Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP в швейцарском Гштааде.
В 1/2 финала 28-летний Бублик, посеянный на турнире под вторым номером, победил француза Артюра Казо, 116-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 7:5.
В решающем матче соперником Бублика будет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло (109-й номер рейтинга ATP).
Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету пять титулов ATP, в финал он вышел в 13-й раз.
Турнир в Гштааде категории ATP 250 с призовым фондом €596 тыс. завершится 20 июля.
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