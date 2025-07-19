Победительница Олимпиады и восьми ЧМ по борьбе умерла в 44 года
Японка Хитоми Обара, олимпийская чемпионка Лондоне и восьмикратная чемпионка мира в женской борьбе, скончалась в возрасте 44 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).
Причина ее смерти не уточняется.
Обара шесть раз выигрывала титулы чемпионки мира в весовой категории до 51 кг среди женщин с 2000 по 2008 год под своей девичьей фамилией Сакамото, но проиграла Саори Ёсиде в борьбе за место в составе сборной Японии в весовой категории до 55 кг на Олимпиаде 2008 года в Пекине.
После этого она завершила карьеру, но в итоге вернулась и стала выступать в весе до 48 кг. Обара выиграла титулы чемпионки мира в 2010 и 2011 годах, а затем победила Марию Стадник (Азербайджан) в финале Олимпийских игр 2012 года.
Обара была включена в Зал славы UWW в сентябре 2022 года.
В последние годы Обара тренировала молодежь, а в 2021 году стала членом совета директоров Федерации борьбы Японии. Она также входила в тренерский штаб сборной Японии, готовившейся к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
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