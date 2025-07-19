 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,6 x 3,5 2 2,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,72 x 4 2 5,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,44 x 4,7 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,2 x 3,5 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,5 x 4,3 2 1,57 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Международная федерация гандбола попросила МОК допустить сборную России

IHF еще в начале июня представила МОК на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену, но ответа пока не было
Фото: Boris Streubel / Getty Images
Фото: Boris Streubel / Getty Images

Международная федерация гандбола (IHF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) и представила на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола со ссылкой на письмо президента IHF Хассана Мустафы.

«Я хотел бы сообщить вам, что IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире», — говорится в письме Мустафы.

Глава IHF сообщил, что 5 июня федерация представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Белоруссии на международные соревнования. «Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК», — добавил Мустафа.

IHF отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях в 2022 году.

МОК еще в марте 2023 года рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом с некоторыми исключениями.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Гандбол отстранение спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК)
Материалы по теме
Путин рассказал о постепенном восстановлении отношений с МОК
Спорт
МОК представил медали Олимпийских игр 2026 года
Спорт
Исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР в сентябре
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В Лос-Анджелесе 20 человек пострадали из-за наезда людей на толпу Общество, 13:39
Международная федерация гандбола попросила МОК допустить сборную России Спорт, 13:33
В «Мослифте» ответили на сообщения о падении лифта в Некрасовке Общество, 13:22
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля Спорт, 13:19
После взрыва пиротехники на ярмарке в Дюссельдорфе пострадали 19 человек Общество, 12:52
Медузы заполонили Азовское побережье Краснодарского края. Видео Общество, 12:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
World Aquatics назвала ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ Спорт, 12:41
Балицкий сообщил об отключении электричества во всей Запорожской области Политика, 12:34
Российские военные ударили по ТЦК и авиаремонтному заводу на Украине Политика, 12:26
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Макрон после разговора с Зеленским заявил об усилении давления на Россию Политика, 12:08
Китайцы пьют все больше кофе, но Starbucks теряет их рынок. И вот почемуПодписка на РБК, 12:00
Путин назвал работы Василия Ливанова эталоном актерского мастерства Общество, 11:58