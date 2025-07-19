Международная федерация гандбола попросила МОК допустить сборную России
Международная федерация гандбола (IHF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) и представила на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола со ссылкой на письмо президента IHF Хассана Мустафы.
«Я хотел бы сообщить вам, что IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире», — говорится в письме Мустафы.
Глава IHF сообщил, что 5 июня федерация представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Белоруссии на международные соревнования. «Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК», — добавил Мустафа.
IHF отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях в 2022 году.
МОК еще в марте 2023 года рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом с некоторыми исключениями.
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