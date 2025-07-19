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Спорт ,  
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Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля

Диего Санчес, сидя на пассажирском сидении, высунулся из окна автомобиля и совершил выстрел в воздух из пистолета, проезжая мимо места аварии
Диего Санчес
Диего Санчес (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Бывший боец UFC Диего Санчес был арестован в Альбукерке (штат Нью-Мексико) за стрельбу из автомобиля. Об этом сообщает MMAFighting.

Согласно протоколу об аресте, 43-летнему Санчесу было предъявлено два обвинения: cтрельба из транспортного средства (без тяжких телесных повреждений) и неосторожное обращение с оружием.

Во время инцидента Санчесу, находясь на пассажирском сидении, выстрелил из пистолета из окна автомобиля, проезжая мимо места аварии. Полицейские поехали за автомобилем, в котором находился боец. Когда его остановили, Санчес отрицал, что стрелял, но признал, что в машине находится оружие.

В настоящее время решается вопрос об освобождении Санчеса под залог.

На счету Санчеса 30 побед и 14 поражений в ММА. На пике своей карьеры американец считался одним из лучших бойцов UFC, дрался за титул в легком весе с Би Джеем Пенном в 2009 году, но уступил. Всего Санчес провел в UFC 15 лет, выступая в разных весовых категориях. Он был введен в Зал славы UFC в 2019 году.

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