Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля
Бывший боец UFC Диего Санчес был арестован в Альбукерке (штат Нью-Мексико) за стрельбу из автомобиля. Об этом сообщает MMAFighting.
Согласно протоколу об аресте, 43-летнему Санчесу было предъявлено два обвинения: cтрельба из транспортного средства (без тяжких телесных повреждений) и неосторожное обращение с оружием.
Во время инцидента Санчесу, находясь на пассажирском сидении, выстрелил из пистолета из окна автомобиля, проезжая мимо места аварии. Полицейские поехали за автомобилем, в котором находился боец. Когда его остановили, Санчес отрицал, что стрелял, но признал, что в машине находится оружие.
В настоящее время решается вопрос об освобождении Санчеса под залог.
На счету Санчеса 30 побед и 14 поражений в ММА. На пике своей карьеры американец считался одним из лучших бойцов UFC, дрался за титул в легком весе с Би Джеем Пенном в 2009 году, но уступил. Всего Санчес провел в UFC 15 лет, выступая в разных весовых категориях. Он был введен в Зал славы UFC в 2019 году.
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