Голдин сделал дабл-дабл и победный бросок в матче «Майами» в Летней лиге НБА

Россиянин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин провел на паркете 22 минуты и стал самым результативным игроком своей команды — 18 очков и 10 подборов

Владислав Голдин (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Российский центровой Владислав Голдин стал автором победного броска в матче «Майами Хит» в Летней лиге НБА.

Россиянин установил окончательный счет за 11,3 секунды до конца встречи и принес «Майами» победу над «Милуоки Бакс» со счетом 93:92.

Всего Голдин провел на паркете 22 минуты и сделал дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. Также он сделал четыре блокшота. Голдин стал самым результативным игроком своей команды.

Голдин выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Согласно многочисленным рейтингам, его должны были выбрать в шестом десятке. Однако ни один клуб НБА не выбрал 24-летнего россиянина на драфте. Вскоре он подписал двусторонний контракт с «Майами».

В минувшем сезоне Голдин выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Он является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, а после резкого увеличения роста перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, после уехал в США.