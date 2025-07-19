Россиянин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА
Российский центровой Владислав Голдин стал автором победного броска в матче «Майами Хит» в Летней лиге НБА.
Россиянин установил окончательный счет за 11,3 секунды до конца встречи и принес «Майами» победу над «Милуоки Бакс» со счетом 93:92.
Всего Голдин провел на паркете 22 минуты и сделал дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. Также он сделал четыре блокшота. Голдин стал самым результативным игроком своей команды.
Голдин выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Согласно многочисленным рейтингам, его должны были выбрать в шестом десятке. Однако ни один клуб НБА не выбрал 24-летнего россиянина на драфте. Вскоре он подписал двусторонний контракт с «Майами».
В минувшем сезоне Голдин выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).
Он является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, а после резкого увеличения роста перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, после уехал в США.
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