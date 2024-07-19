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Евро-2024 ,  
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Капитан сборной Испании перешел в «Милан»

Капитан сборной Испании Альваро Мората перешел в «Милан»
Сюжет
Евро-2024
Трансфер Альваро Мората из мадридского «Атлетико» обошелся итальянскому клубу в €13 млн
Альваро Мората
Альваро Мората (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората перешел в «Милан». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

31-летний нападающий подписал контракт до июня 2028 года с возможность продления еще на сезон.

По сведениям Transfermarkt, «Милан» заплатил за Морату €13 млн.

Помимо «Атлетико» Мората играл за «Реал», «Ювентус» и «Челси». Он два раза выиграл Лигу чемпионов, один Суперкубок УЕФА, один клубный чемпионат мира, два титула чемпиона Испании, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, два титула чемпиона Италии, три Кубка Италии, два Суперкубка Италии и один Кубок Англии.

В сборной Испании, капитаном которой он сейчас является, Мората провел 80 матчей и забил 36 голов. С командой он завоевал золотые медали на прошедшем Евро-2024.

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Футбол ФК Милан Атлетико Мадрид сборная Испании по футболу
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