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Спорт ,  
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Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Тасоев принес России третье золото чемпионата мира по дзюдо
В финале Тасоев победил грузина Тушишвили и принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште
Инал Тасоев
Инал Тасоев (Фото: AFLO / Global Look Press)

Российский дзюдоист Инал Тасоев победил на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке он одолел грузина Гурама Тушишвили.

Для Тасоева это второе золото чемпионатов мира в карьере. В 2023 году он в финале уступил трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции. В дополнительное время в один из моментов судья совершил ошибку, не дав Тасоеву очко. А через несколько секунд победное действие удалось Ринеру. Международная федерация (IJF) позднее признала ошибку и присудила золото Тасоеву.

На счету Тасоева также три победы в чемпионатах Европы.

Ранее в Будапеште золото также завоевали российские дзюдоисты Тимур Арбузов (категория до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг).

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Анна Сатдинова
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