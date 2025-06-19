Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

В финале Тасоев победил грузина Тушишвили и принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште

Инал Тасоев (Фото: AFLO / Global Look Press)

Российский дзюдоист Инал Тасоев победил на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке он одолел грузина Гурама Тушишвили.

Для Тасоева это второе золото чемпионатов мира в карьере. В 2023 году он в финале уступил трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции. В дополнительное время в один из моментов судья совершил ошибку, не дав Тасоеву очко. А через несколько секунд победное действие удалось Ринеру. Международная федерация (IJF) позднее признала ошибку и присудила золото Тасоеву.

На счету Тасоева также три победы в чемпионатах Европы.

Ранее в Будапеште золото также завоевали российские дзюдоисты Тимур Арбузов (категория до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг).