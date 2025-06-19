Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо
Российский дзюдоист Инал Тасоев победил на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг.
В финальной схватке он одолел грузина Гурама Тушишвили.
Для Тасоева это второе золото чемпионатов мира в карьере. В 2023 году он в финале уступил трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции. В дополнительное время в один из моментов судья совершил ошибку, не дав Тасоеву очко. А через несколько секунд победное действие удалось Ринеру. Международная федерация (IJF) позднее признала ошибку и присудила золото Тасоеву.
На счету Тасоева также три победы в чемпионатах Европы.
Ранее в Будапеште золото также завоевали российские дзюдоисты Тимур Арбузов (категория до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг).
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