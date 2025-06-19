Рублев упустил два матчбола и не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP
Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP 500 в Галле (Германия) с призовым фондом более €2,5 млн.
Во втором круге Рублев уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (63-й в рейтинге) со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).
Россиянин вел в первом сете со счетом 3:1, но уступил, во второй партии Рублев ушел с матчбола, а в третьей — упустил двойной матчбол на решающем тай-брейке.
Рублев проиграл последнее очко, попав в сетку, и замахнулся ракеткой, как будто намереваясь разбить ее о корт. В последний момент россиянин остановился и засмеялся, показав, что пошутил.
Этчеверри в четвертьфинале сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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