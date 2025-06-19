Рублев упустил два матчбола и проиграл Этчеверри на турнире в Галле

Рублев упустил два матчбола и не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP

Россиянин проиграл в трех сетах аргентинцу Этчеверри. При этом Рублев отыграл матчбол во второй партии и упустил два шанса победить на решающем тай-брейке. После проигрыша Рублев в шутку показал, что разобьет ракетку

Андрей Рублев (Фото: dpa / Global Look Presss)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP 500 в Галле (Германия) с призовым фондом более €2,5 млн.

Во втором круге Рублев уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (63-й в рейтинге) со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).

Россиянин вел в первом сете со счетом 3:1, но уступил, во второй партии Рублев ушел с матчбола, а в третьей — упустил двойной матчбол на решающем тай-брейке.

Рублев проиграл последнее очко, попав в сетку, и замахнулся ракеткой, как будто намереваясь разбить ее о корт. В последний момент россиянин остановился и засмеялся, показав, что пошутил.

Этчеверри в четвертьфинале сыграет с россиянином Кареном Хачановым.