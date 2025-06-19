Шнайдер проиграла Вондроушовой на крупном турнире в Берлине

Россиянка проиграла 164-й ракетке мира на крупном турнире в Берлине

Диана Шнайдер уступила чешке Вондроушовой в трех сетах и не смогла попасть в четвертьфинал

Диана Шнайдер (Фото: imago / Global Look Press)

Вторая ракетка России Диана Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине с призовым фондом более €900 тыс.

Россиянка уступила чемпионке Уимблдона 2023 года чешке Маркете Вондроушовой (164-я в рейтинге) со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 20 минут.

Вондроушова сыграет за выход в полуфинал с туниской Онс Жабер (61-я).

Победительница турнира в Берлине получит 500 очков и более €140 тыс. призовых. Из россиянок этот турнир выигрывала Людмила Самсонова в 2021 году.