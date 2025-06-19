Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Галле, где может сыграть с Рублевым
Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия) с призовым фондом более €2,5 млн.
Во втором круге Хачанов, 22-й в рейтинге ATP, встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (27-й) и победил со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 40 минут.
Хачанов второй раз обыграл соперника за четыре встречи.
В четвертьфинале соперником Хачанова будет Андрей Рублев (14-й) или аргентинец Томас Мартин Этчеверри (63-й).
Победитель турнира в Галле получит 500 очков и более €470 тыс. призовых.
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