Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле, где может сыграть с Рублевым

Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Галле, где может сыграть с Рублевым

Карен Хачанов обыграл канадца Оже-Альяссима в трех сетах и может получить в соперники по четвертьфиналу Андрея Рублева

Карен Хачанов (Фото: Revierfoto / Imago images / Global Look Press)

Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия) с призовым фондом более €2,5 млн.

Во втором круге Хачанов, 22-й в рейтинге ATP, встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (27-й) и победил со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Хачанов второй раз обыграл соперника за четыре встречи.

В четвертьфинале соперником Хачанова будет Андрей Рублев (14-й) или аргентинец Томас Мартин Этчеверри (63-й).

Победитель турнира в Галле получит 500 очков и более €470 тыс. призовых.