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Спорт ,  
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ЦСКА вернул «Сочи» венесуэльского форварда

ЦСКА вернул «Сочи» венесуэльского форварда Гуарирапу
ЦСКА не стал выкупать у «Сочи» 22-летнего Гуарирапу, который в минувшем сезоне забил пять голов в 30 матчах
Сауль Гуарирапа
Сауль Гуарирапа (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа, выступавший с сентября на правах аренды за ЦСКА, вернется в «Сочи», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

У ЦСКА было право выкупа 22-летнего игрока.

Гуарирапа провел за армейцев 30 матчей, забил пять голов, выиграл Кубок России и бронзу РПЛ.

«Сочи» по итогам сезона в Первой лиге занял пятое место, но получил право выступить в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца» (ему не дали лицензию для РПЛ). В стыках сочинский клуб обыграл «Пари НН» и спустя год вернулся в РПЛ.

«Пари НН» также сохранил место в РПЛ по решению исполкома РФС — он заменил не получивший лицензию клуб «Химки».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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