ЦСКА вернул «Сочи» венесуэльского форварда
Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа, выступавший с сентября на правах аренды за ЦСКА, вернется в «Сочи», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
У ЦСКА было право выкупа 22-летнего игрока.
Гуарирапа провел за армейцев 30 матчей, забил пять голов, выиграл Кубок России и бронзу РПЛ.
«Сочи» по итогам сезона в Первой лиге занял пятое место, но получил право выступить в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца» (ему не дали лицензию для РПЛ). В стыках сочинский клуб обыграл «Пари НН» и спустя год вернулся в РПЛ.
«Пари НН» также сохранил место в РПЛ по решению исполкома РФС — он заменил не получивший лицензию клуб «Химки».
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