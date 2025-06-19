Русский капитан «Флориды» с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра
Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков в пять часов утра ходил к соседям с Кубком Стэнли и предлагал им отпраздновать победу с ним. Об этом рассказал ESPN генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито.
«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. Сегодня в пять утра он пришел домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району, стуча в двери каждого соседа с Кубком Стэнли», — отметил Зито.
Был ли игрок нетрезв, не сообщается.
29-летний Барков — финн русского происхождения. В этом году он установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ, став первым не из Северной Америки, кто дважды поднимал над головой Кубок Стэнли в ранге капитана. Накануне во втором подряд финале Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4–2.
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