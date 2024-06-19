Американский боец с российским паспортом Монсон принял ислам

Монсон признался, что думал о принятии ислама четыре‑пять лет

Джефф Монсон (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам, об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре‑пять лет», — сказал он.

53-летний Монсон — известный боец смешанных единоборств, который в России не один год ведет политическую деятельность. В 2023 году он отказался от гражданства США, сдав свой паспорт в консульстве в Стамбуле. Он с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России».

В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.