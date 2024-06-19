Американский боец с российским паспортом Монсон принял ислам
Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам, об этом он сообщил «Матч ТВ».
«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре‑пять лет», — сказал он.
53-летний Монсон — известный боец смешанных единоборств, который в России не один год ведет политическую деятельность. В 2023 году он отказался от гражданства США, сдав свой паспорт в консульстве в Стамбуле. Он с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России».
В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.
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