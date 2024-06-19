«Русский» клуб НХЛ не завоевал кубок во второй игре и нарушил традицию
«Флорида Пантерз» дома проиграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:5 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук (27-я минута), Эван Родригес (33) и Оливер Экман-Ларссон (45), у гостей — Коннор Браун (6), Зак Хайман (22), Коннор Макдэвид (26, 60) и Кори Перри (32).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23. Его одноклубники — нападающий Владимир Тарасенко, забивавший гол в двух последних играх подряд, и Дмитрий Куликов — не отличились результативными действиями. «Флорида» с полуфинала является самым «российским» клубом в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В последний раз команда с тремя и более россиянами в составе доходила до финала в 2022 году — «Тампа-Бей Лайтнинг».
«Флорида» во второй игре подряд не смогла завоевать свой первый Кубок Стэнли, позволив сопернику сократить до минимума отставание в серии — 3–2. В предыдущем матче команда уступила в гостях со счетом 1:8.
«Эдмонтон» стал первым клубом в истории НХЛ, который выиграл в гостях пятую игру после поражений в трех стартовых играх серии. Также «Эдмонтон» стал четвертой командой в истории, которая достигла шестой игры после 0–3 в серии.
Макдэвид, помимо дубля, сделал две результативные передачи и стал первым игроком в истории НХЛ, который в двух подряд матчах финала набирал не менее четырех очков. Всего в истории НХЛ только Макдэвиду и Уэйну Гретцки (две игры в 1985 году) удавалось набирать в нескольких матчах финала по четыре очка и более.
На его счету в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 42 очка (8 шайб и 34 передачи). Он стал третьим игроком в истории, кто преодолел отметку 40 очков за один розыгрыш Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (три раза) и Марио Лемье (один).
Хайман повторил рекорд ХХI века по голам в одном розыгрыше (15), который принадлежит Александру Овечкину и Сидни Кросби.
Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар установил рекорд века среди защитников по числу передач в одном плей-офф — 26.
Шестая игра серии пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня по московскому времени.
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