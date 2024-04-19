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«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0. Дебютный гол в составе «Краснодара» забил бразильский форвард Виктор Са
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Виктор Са (60-я минута) и Джон Кордоба (86).

Для бразильского форварда, который перешел в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале, это первый гол в России.

В первом тайме ударом в перекладину отметился лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба. Это было уже 13-е в сезоне РПЛ попадание в каркас ворот для краснодарцев, они лидируют по этому показателю, сообщает Opta.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Лидирует «Зенит», у которого 47 очков и игра в запасе. «Факел» расположился на 11-й строчке с 26 очками.

В следующем туре (перенесенном 21-м) «Краснодар» 24 апреля примет калининградскую «Балтику», «Факел» днем позже дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Факел
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