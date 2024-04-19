«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Виктор Са (60-я минута) и Джон Кордоба (86).
Для бразильского форварда, который перешел в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале, это первый гол в России.
В первом тайме ударом в перекладину отметился лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба. Это было уже 13-е в сезоне РПЛ попадание в каркас ворот для краснодарцев, они лидируют по этому показателю, сообщает Opta.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Лидирует «Зенит», у которого 47 очков и игра в запасе. «Факел» расположился на 11-й строчке с 26 очками.
В следующем туре (перенесенном 21-м) «Краснодар» 24 апреля примет калининградскую «Балтику», «Факел» днем позже дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
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