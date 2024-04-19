В Мексике футболиста отстранили за попытку помешать сопернику лазером

В Мексике вратаря отстранили на 11 матчей за попытку помешать сопернику лазером

Голкипер «Тигрес» Науэль Гусман, находясь на трибуне во время матча против «Монтеррея», светил лазерной указкой в глаза вратарю соперника. За это его дисквалифицировали на 11 матчей и оштрафовали

Науэль Гусман (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Голкипер «Тигрес» Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 матчей чемпионата Мексики за использование лазерной указки во время игры. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Мексики.

Инцидент произошел 13 апреля в матче против «Монтеррея» (2:2). Гусман пропускал эту игру, но, находясь на трибуне, пытался мешать голкиперу соперника Эстебану Андраде, светя ему лазерной указкой в глаза.

Такое поведение аргентинца было зафиксировано камерами видеонаблюдения на стадионе и несколькими пользователями социальных сетей, которые во время игры выложили видео с Гусманом на разных платформах, отмечает Marca.

Также Гусману придется заплатить штраф и выполнить социальные работы для лиги. Сумма штрафа и то, к каким социальным работам его привлекут, не уточняется.

Кроме того, Андраде был оштрафован за то, что оскорбил Гусмана в социальных сетях после матча.