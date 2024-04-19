Определились все полуфинальные пары Лиги Европы
Итальянская «Аталанта» сыграет против французского «Марселя», а «Рома» — против немецкого «Байера» в полуфинале Лиги Европы.
В ночь на пятницу «Байер» в гостях на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1. Первая встреча между командами завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0. «Аталанта» Алексея Миранчука проиграла английскому «Ливерпулю» — 0:1. Однако по сумме двух встреч (3:1) вышла в полуфинал турнира.
«Рома» дома одержала победу над «Миланом» — 2:1. Первый матч в Милане завершился победой римлян — 1:0. Основное и дополнительное время матча «Марсель» — «Бенфика» закончилось со счетом 1:0 (2:2 по сумме двух матчей). В серии пенальти победу одержал французский клуб (4:2).
Действующий победитель Лиги Европы УЕФА — испанская «Севилья». Команда является рекордсменом турнира по количеству побед в нем — 7 раз. В решающем матче прошлого года испанцы обыграли «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия пенальти).
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