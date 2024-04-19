Определились все полуфинальные пары Лиги Европы

Первые полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 2 мая, а ответные игры состоятся 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине

Алексей Миранчук (Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it)

Итальянская «Аталанта» сыграет против французского «Марселя», а «Рома» — против немецкого «Байера» в полуфинале Лиги Европы.

В ночь на пятницу «Байер» в гостях на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1. Первая встреча между командами завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0. «Аталанта» Алексея Миранчука проиграла английскому «Ливерпулю» — 0:1. Однако по сумме двух встреч (3:1) вышла в полуфинал турнира.

«Рома» дома одержала победу над «Миланом» — 2:1. Первый матч в Милане завершился победой римлян — 1:0. Основное и дополнительное время матча «Марсель» — «Бенфика» закончилось со счетом 1:0 (2:2 по сумме двух матчей). В серии пенальти победу одержал французский клуб (4:2).

Действующий победитель Лиги Европы УЕФА — испанская «Севилья». Команда является рекордсменом турнира по количеству побед в нем — 7 раз. В решающем матче прошлого года испанцы обыграли «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия пенальти).