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Сборная России по футболу назвала состав на матч с Гренадой

Дзюба в роли капитана выведет сборную России на матч с Гренадой
Ворота сборной России будет защищать Евгений Латышонок, капитаном будет Артем Дзюба. Начало встречи в 20:00 мск
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Пресс-служба РФС)

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой Гренады, который пройдет в среду на стадионе «Динамо» в Москве.

Капитаном команды будет 36-летний Артем Дзюба, который делит с Александром Кержаковым рекорд по голам в сборной.

Защищать ворота российской команды будет Евгений Латышонок.

Также с первых минут на поле выйдут: Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Максим Глушенков и Лечи Садулаев.

Фото: РФС
Фото: РФС

Начало встречи в 20:00.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада — 174-е.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Артем Дзюба
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