Сборная России по футболу назвала состав на матч с Гренадой
Сборная России по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой Гренады, который пройдет в среду на стадионе «Динамо» в Москве.
Капитаном команды будет 36-летний Артем Дзюба, который делит с Александром Кержаковым рекорд по голам в сборной.
Защищать ворота российской команды будет Евгений Латышонок.
Также с первых минут на поле выйдут: Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Максим Глушенков и Лечи Садулаев.
Начало встречи в 20:00.
Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада — 174-е.
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