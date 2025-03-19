Бывший капитан «Динамо» Кураньи застал грабителей в своем доме в Германии
Дом бывшего капитана и нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи в немецком Штутгарте ограбили 14 марта. Об этом он рассказал Bild.
По словам Кураньи, он с семьей был в гостях на дне рождения, а когда поздно вечером вернулся домой, увидел, что внутри горит свет. Он застал врасплох двух грабителей, которые смогли сбежать через балкон, украв деньги, драгоценности и несколько сумок.
Ущерб оценивается примерно в €150 тыс.
Кураньи отметил, что из украденных вещей ему особенно жаль часы, которые его дочь получила в подарок от бабушки.
Кураньи играл за «Динамо» в 2010–2015 годах.
На счету бывшего форварда 52 матча и 19 голов за сборную Германии, с которой он стал серебряным призером Евро-2008 и взял бронзу Кубка конфедераций в 2005-м.
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