Бывший футболист сборной Черногории Делибашич умер в 43 года

Бывший футболист сборной Черногории умер в 43 года

Андрия Делибашич с 2023 года боролся с раком мозга. Он провел 21 матч за сборную Черногории, выступал за «Партизан» и несколько испанских клубов

Андрия Делибашич (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Бывший нападающий сборной Черногории Андрия Делибашич скончался на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба сербского «Партизана», в котором футболист начинал карьеру.

Делибашич на протяжении карьеры также выступал за «Мальорку», «Реал Сосьедад», «Райо Вальекано» и другие команды.

В национальной команде он провел 21 матч и забил шесть голов.

В качестве тренера работал в «Партизане», черногорских «Будучности» и «Морнаре».

В 2023-м у Делибашича обнаружили опухоль мозга, отмечает El Pais.