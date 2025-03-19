Бывший футболист сборной Черногории умер в 43 года
Бывший нападающий сборной Черногории Андрия Делибашич скончался на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба сербского «Партизана», в котором футболист начинал карьеру.
Делибашич на протяжении карьеры также выступал за «Мальорку», «Реал Сосьедад», «Райо Вальекано» и другие команды.
В национальной команде он провел 21 матч и забил шесть голов.
В качестве тренера работал в «Партизане», черногорских «Будучности» и «Морнаре».
В 2023-м у Делибашича обнаружили опухоль мозга, отмечает El Pais.
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