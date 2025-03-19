Соболенко предрекла Мирре Андреевой первое место в мировом рейтинге
Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что россиянка Мирра Андреева однажды возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Слова белоруски приводит Tennis Majors.
Соболенко проиграла 17-летней Андреевой в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Россиянка в этом сезоне выиграла уже два трофея этой серии и поднялась на шестое место в рейтинге.
«Я не могу предсказать, когда она станет победительницей турнира «Большого шлема» или первой ракеткой мира, но она определенно станет ею», — сказала Соболенко перед стартом турнира в Майами.
Белоруска отметила, что Андреева определенно улучшила свою игру и ее результаты это показывают.
Всего на счету 17-летней Андреевой три победы на турнирах WTA за карьеру и серебро Олимпиады в Париже в паре с Дианой Шнайдер.
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