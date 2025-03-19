Соболенко предрекла Мирре Андреевой первое место в мировом рейтинге

Соболенко проиграла Андреевой в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Белоруска считает, что россиянка обязательно выиграет турнир «Большого шлема» и возглавит мировой рейтинг

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что россиянка Мирра Андреева однажды возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Слова белоруски приводит Tennis Majors.

Соболенко проиграла 17-летней Андреевой в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Россиянка в этом сезоне выиграла уже два трофея этой серии и поднялась на шестое место в рейтинге.

«Я не могу предсказать, когда она станет победительницей турнира «Большого шлема» или первой ракеткой мира, но она определенно станет ею», — сказала Соболенко перед стартом турнира в Майами.

Белоруска отметила, что Андреева определенно улучшила свою игру и ее результаты это показывают.

Всего на счету 17-летней Андреевой три победы на турнирах WTA за карьеру и серебро Олимпиады в Париже в паре с Дианой Шнайдер.