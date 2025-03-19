 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб КХЛ назвал дату похорон обладателя Кубка Гагарина Малыхина

Обладателя Кубка Гагарина Малыхина похоронят 21 марта в Екатеринбурге
Похороны Федора Малыхина пройдут 21 марта в Екатеринбурге. Бывшему хоккеисту было 34 года, причины смерти официально не сообщались
Федор Малыхин
Федор Малыхин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Чемпиона России по хоккею Федора Малыхина, умершего в возрасте 34 лет, похоронят 21 марта на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба «Автомобилиста», в котором форвард начинал профессиональную карьеру.

О смерти Малыхина стало известно накануне, причины не сообщались.

Форвард на протяжении карьеры выступал за «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018-м, «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Ушел из хоккея в 2023 году.

Всего в КХЛ Малыхин провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ХК Автомобилист Федор Малыхин
Материалы по теме
Несколько тысяч человек пришли на похороны Сайтиева в Дагестане. Видео
Спорт
Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в 28 лет
Спорт
Умерла одна из лучших футболисток в истории Германии Дорис Фитшен
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Кинотеатр «Ударник» откроют после реставрации в 2027 годуНедвижимость, 16:19
Тайвань назвал дату потенциального китайского вторженияПолитика, 16:19
Депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство РоссииПолитика, 16:17
Акции Мосбиржи подскочили на заявлении Минфина о торгах криптовалютойИнвестиции, 16:14
Фигуранту дела Baring Vostok заменили условный срок на реальныйБизнес, 16:07
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла более чем вдвоеОбщество, 16:00
«Крылья Советов» отреагировали на сообщения о скорой отставке тренераСпорт, 15:57
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Мишустин расширил свободную экономическую зону на районы с режимом КТОЭкономика, 15:54
«Амнистия для майнеров». Что даст легализация контрабандного оборудованияКрипто, 15:45
В Венгрии пьяный мэр города насмерть сбил велосипедистаОбщество, 15:39
СБУ заочно предъявила обвинения российскому телеведущему КорчевниковуПолитика, 15:38
Госдума в первом чтении приняла закон о призыве в армию в течение годаОбщество, 15:34
Клуб КХЛ назвал дату похорон обладателя Кубка Гагарина МалыхинаСпорт, 15:32
Британия сняла санкции с бизнесмена Фархада АхмедоваПолитика, 15:31