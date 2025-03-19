Клуб КХЛ назвал дату похорон обладателя Кубка Гагарина Малыхина

Похороны Федора Малыхина пройдут 21 марта в Екатеринбурге. Бывшему хоккеисту было 34 года, причины смерти официально не сообщались

Федор Малыхин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Чемпиона России по хоккею Федора Малыхина, умершего в возрасте 34 лет, похоронят 21 марта на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба «Автомобилиста», в котором форвард начинал профессиональную карьеру.

О смерти Малыхина стало известно накануне, причины не сообщались.

Форвард на протяжении карьеры выступал за «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018-м, «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Ушел из хоккея в 2023 году.

Всего в КХЛ Малыхин провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.