Клуб КХЛ назвал дату похорон обладателя Кубка Гагарина Малыхина
Чемпиона России по хоккею Федора Малыхина, умершего в возрасте 34 лет, похоронят 21 марта на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба «Автомобилиста», в котором форвард начинал профессиональную карьеру.
О смерти Малыхина стало известно накануне, причины не сообщались.
Форвард на протяжении карьеры выступал за «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018-м, «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Ушел из хоккея в 2023 году.
Всего в КХЛ Малыхин провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.
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