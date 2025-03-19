НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дала новый прогноз относительно даты, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет легендарный рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.
В матче против «Детройт Ред Уингз» (4:1) Овечкин не сумел отличиться заброшенной шайбой, но записал на свой счет результативную передачу. По данным НХЛ, учитывая средний показатель игрока в текущем сезоне (0,65 гола за игру), тот может побить рекорд уже 17 апреля, в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».
Если ориентироваться на средний показатель за карьеру (0,60 гола за игру), рекордная шайба может состояться 18 апреля, в матче против «Питтсбург Пингвинз». Клуб из Пенсильвании выступает принципиальным соперником «Вашингтона» почти 20 лет, с тех пор как в НХЛ одновременно начали играть Овечкин и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Оба хоккеиста считаются лучшими игроками своего поколения.
На данный момент Овечкин забросил 887 шайб и уступает Гретцки всего семь голов.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов