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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 18 апреля
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Овечкин и рекорд Гретцки
Рекордная шайба может состояться 18 апреля, в матче против «Питтсбург Пингвинз». Клуб из Пенсильвании выступает принципиальным соперником «Вашингтона» почти 20 лет, с тех пор как в НХЛ одновременно начали играть Овечкин и Кросби
Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press
Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дала новый прогноз относительно даты, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет легендарный рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

В матче против «Детройт Ред Уингз» (4:1) Овечкин не сумел отличиться заброшенной шайбой, но записал на свой счет результативную передачу. По данным НХЛ, учитывая средний показатель игрока в текущем сезоне (0,65 гола за игру), тот может побить рекорд уже 17 апреля, в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».

Если ориентироваться на средний показатель за карьеру (0,60 гола за игру), рекордная шайба может состояться 18 апреля, в матче против «Питтсбург Пингвинз». Клуб из Пенсильвании выступает принципиальным соперником «Вашингтона» почти 20 лет, с тех пор как в НХЛ одновременно начали играть Овечкин и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Оба хоккеиста считаются лучшими игроками своего поколения.

На данный момент Овечкин забросил 887 шайб и уступает Гретцки всего семь голов.

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